Хави: «Жирона» – наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес уверен в том, что «Жирона» до последнего будет претендовать на чемпионский титул Ла Лиги. Напомним, «бело-красные» до сих пор лидируют в чемпионате Испании с отрывом в два очка от второго места, на котором располагается мадридский «Реал». «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате.

«Всё ещё думаю, что «Жирона» – наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство Ла Лиги. Нам предстоит очень сложная борьба. Тренер проделал великолепную работу, а у команды есть футболисты очень высокого уровня», – сказал Хави на пресс-конференции.