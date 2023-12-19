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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Жирона» – наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство»

19 Декабря 2023 • 15:57 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес уверен в том, что «Жирона» до последнего будет претендовать на чемпионский титул Ла Лиги. Напомним, «бело-красные» до сих пор лидируют в чемпионате Испании с отрывом в два очка от второго места, на котором располагается мадридский «Реал». «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате.

«Всё ещё думаю, что «Жирона» – наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство Ла Лиги. Нам предстоит очень сложная борьба. Тренер проделал великолепную работу, а у команды есть футболисты очень высокого уровня», – сказал Хави на пресс-конференции.

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