Хави: «Мы не можем возлагать на Роке большую ответственность»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от выступлений Витора Роке. Напомним, 18-летний бразилец присоединится к каталонскому клубу в конце декабря. «Барселона» оформила трансфер нападающего ещё минувшим летом.

«Мы не можем возлагать на Роке большую ответственность и давление. Мы говорим о молодом футболисте, который находится в процессе роста, как и Ламин Ямаль. Мы не можем требовать от них большой ответственности», – сказал Хави на пресс-конференции перед игрой с «Альмерией» в чемпионате Испании.

Роке может сыграть как в центре, так и на обоих флангах атаки.