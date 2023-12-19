Гюлер вернётся к тренировкам в общей группе в конце декабря

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер постепенно приближается к возвращению на поле. По информации от журналиста Хавьера Бирланги, турок пока продолжает тренироваться индивидуально, но к концу декабря он должен возобновить тренировки в общей группе.

Ранее сообщалось, что Гюлер должен дебютировать за мадридский «Реал» в начале января. Напомним, Арда до сих пор не провёл ни одного поединка за команду Карло Анчелотти из-за различных травм.

Напомним, Гюлер присоединился к «королевскому клубу» минувшим летом. Руководство «Реала» заплатило за 18-летнего полузащитника 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче».