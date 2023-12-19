Хави намекнул, что «Барселона» может купить нового полузащитника в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что каталонский клуб вполне может усилиться новым полузащитником в январе. «Сине-гранатовые» хотят заменить своего хавбека Гави, который выбыл из строя до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

«Мы рассматриваем возможности для усиления команды. Нам нужен игрок, чей профиль похож на Гави, но это сложно. Посмотрим, что мы сможем сделать с финансовым фэйр-плеем. Мы работаем над усилениями с президентом Лапортой и спортивным директором Деку», – дал понять Хави на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» в чемпионате Испании.