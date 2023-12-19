Хави: «Игра с «Альмерией» очень важна для нас, особенно после трёх матчей без побед»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча следующего тура чемпионата Испании, где «сине-гранатовым» предстоит встретиться с «Альмерией».

«Игра с «Альмерией» очень важна для нас, особенно после трёх матчей подряд без побед. Победа в чемпионате всё ещё возможно и у нас есть шанс. Мы показываем хороший футбол, но нам нужно выигрывать матчей», – сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

«Альмерия» в данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. От спасительной 17 строчки команду отделяет 8 очков.