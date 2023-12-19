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Чемпионат Испании. Ла Лига

Менди пропустит 10 дней из-за травмы

19 Декабря 2023 • 15:05 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
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21.12 23:30

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди выбыл из строя на 10 дней. По информации от журналиста Хавьера Бирланги, результаты обследования показали, что француз уже не поможет своей команде в этом календарном году.

В декабре «Реалу» предстоит сыграть только с «Алавесом». Это будет последний матч «королевского клуба» в 2023 году. Главный тренер Карло Анчелотти сможет рассчитывать на Менди уже в январе.

Напомним, Ферлан получил свою травму в последнем матче с «Вильярреалом». В этом сезоне французский фуллбек провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди

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