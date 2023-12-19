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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» готова продавать футболистов – клубу нужны деньги

19 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать

«Барселона» по-прежнему имеет серьёзные финансовые трудности. Клубу нужны деньги, и сейчас «сине-гранатовые» работают над поиском нового инвестора. В то же время Relevo отмечает, что «Барселона» будет готова выслушать предложения по каждому из своих футболистов. Это связано как раз с необходимостью сбалансировать свои денежные счета.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От «Реала» команда Хави отстаёт на семь зачётных баллов, а от сенсационной «Жироны» - на девять.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 20 декабря – против «Альмерии».

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