​В Ла Лиге будут публиковать переговоры судей и ВАР

Королевская испанская федерация футбола и Ла Лига договорились публиковать переговоры судей и ВАР. Речь идёт о моментах, когда ВАР подзывает главного судью к монитору, и они ведут диалог. Информация размещена на сайте федерации.

В ближайшие дни футбольные власти Испании опубликуют подробную информацию о том, как всё будет работать. Судя по всему, переговоры будут публиковаться не онлайн, а после каждого игрового дня.

Впервые услышать переговоры главных рефери и ВАР можно будет на матчах Суперкубка Испании 10 января. Что касается Ла Лиги, то новшество вступит в силу с 20-го тура, матчи которого пройдут 12, 13 и 14 января.