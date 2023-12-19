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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В Ла Лиге будут публиковать переговоры судей и ВАР

19 Декабря 2023 • 14:44 Комментировать

Королевская испанская федерация футбола и Ла Лига договорились публиковать переговоры судей и ВАР. Речь идёт о моментах, когда ВАР подзывает главного судью к монитору, и они ведут диалог. Информация размещена на сайте федерации.

В ближайшие дни футбольные власти Испании опубликуют подробную информацию о том, как всё будет работать. Судя по всему, переговоры будут публиковаться не онлайн, а после каждого игрового дня.

Впервые услышать переговоры главных рефери и ВАР можно будет на матчах Суперкубка Испании 10 января. Что касается Ла Лиги, то новшество вступит в силу с 20-го тура, матчи которого пройдут 12, 13 и 14 января.

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Евро-Футбол.Ру,
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