Браим Диас в марте может получить вызов в сборную Испании, если продолжит хорошо играть

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлёк внимание тренерского штаба сборной Испании своей игрой в первой половине сезона. По информации от Diario AS, если хавбек продолжит в том же духе, главный тренер Луис де ла Фуэнте включит его в заявку на следующую международную паузу, которая состоится в марте.

Напомним, Диаса до сих пор пытается переманить сборная Марокко, но сам футболист не теряет надежд заиграть в «красной фурии». К сегодняшнему дню Браим провёл всего один матч за сборную Испании, где отметился забитым голом в ворота Литвы.

Диас в нынешнем сезоне забил 3 гола и отдал ассист в 12 матчах чемпионата Испании.