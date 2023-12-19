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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас в марте может получить вызов в сборную Испании, если продолжит хорошо играть

19 Декабря 2023 • 12:22 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
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21.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлёк внимание тренерского штаба сборной Испании своей игрой в первой половине сезона. По информации от Diario AS, если хавбек продолжит в том же духе, главный тренер Луис де ла Фуэнте включит его в заявку на следующую международную паузу, которая состоится в марте.

Напомним, Диаса до сих пор пытается переманить сборная Марокко, но сам футболист не теряет надежд заиграть в «красной фурии». К сегодняшнему дню Браим провёл всего один матч за сборную Испании, где отметился забитым голом в ворота Литвы.

Диас в нынешнем сезоне забил 3 гола и отдал ассист в 12 матчах чемпионата Испании.

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