Лапорта: «Не буду говорить о судьях, так как не хочу снова выступать в роли жертвы»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что его команда в этом сезоне серьёзно пострадала от судейских решений. Напомним, коллектив Хави Эрнандеса сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от первого места на 7 очков.

«Не буду говорить о судьях, так как не хочу снова выступать в роли жертвы. Тем не менее, для меня очевидно, что в этом сезоне мы несколько раз страдали от решений арбитров», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» примет у себя дома «Альмерию». Матч состоится 20 декабря в 21:00 по московскому времени.