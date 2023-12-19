Лапорта раскрыл причину спада «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно спада в игре «сине-гранатовых». Руководитель связывает это с травмами ведущих футболистов.

«Спад связан с потерей Педри и де Йонга. Благодаря этим двум игрокам мы держали мяч под контролем. Это одна из главных причин. С восстановлением этих футболистов команда возвращается на свой уровень. Но теперь мы потеряли Гави, который придавал нам баланс. Однако я уверен, что несмотря на все это, мы сможем добиться успеха», - передает слова Лапорты AS.

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а в Ла Лиге «сине-гранатовые» занимают третье место.