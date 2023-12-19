Модрич: «В «Реале» очень сложная ситуация с травмами»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрича признал, что его команда сейчас испытывает серьёзные кадровые проблемы. В клубе есть три игрока, которые восстанавливаются после травм крестообразных связок колена. Речь идёт об основных футболистах – о вратаре Тибо Куртуа и о защитниках Эдере Милитао и Давиде Алабе.

«В «Реале» очень сложная ситуация с травмами. Я хочу поддержать каждого, кто сейчас восстанавливается, в особенности Давида Алабу, который недавно получил свою травму. Ситуация непростая, но клуб хорошо держится. Давайте надеяться, что мы продолжим показывать хорошие результаты вплоть до конца сезона», – цитирует Модрича AS.