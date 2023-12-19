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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта решил оставить Хави минимум до конца сезона

19 Декабря 2023 • 11:38 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не станет увольнять главного тренера Хави Эрнандеса до конца нынешнего сезона. По информации от издания Sport, испанский специалист сохранит свою работу минимум до лета.

Лапорта доверяет Хави и ценит тот вклад, который тренер сделал в развитие команды. Напомним, под руководством Эрнандеса «Барселона» в прошлом сезоне завоевала чемпионат и Суперкубок Испании.

В нынешней кампании «Барселона» пока идёт на третьей строчке в чемпионате. В спину «сине-гранатовым» дышит мадридский «Атлетико», который отсатёт на одно очко и имеет при этом матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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