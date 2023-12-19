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Хёнесс: «Даже Кроос не спасёт немецкий футбол»

19 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Камбэк Кроос стал бы отличным усилением для команды. Но я считаю, что даже такой игрок, как Тони, не спасет немецкий футбол», - передает слова Хёнесса Servus Nachrichten.

Напомним, что Кроос объявил о завершении международной карьеры два года назад. На счету полузащитника 106 поединков в составе «бундестим», в которых он отметился 17 забитыми мячами.

Летом следующего года состоится чемпионат Европы. Сборная Германии будет хозяйкой турнира.

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Реал Мадрид Сборная Германии Ули Хенесс Тони Кроос ещё теги
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