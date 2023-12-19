Симеоне - о Гризманне: «Атлетико» должен быть командой, которая больше имени одного игрока»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о французском нападающем команды Антуане Гризманне.

«Команда должна показывать себя с самой лучшей стороны и без Гризманна. «Атлетико» должен быть командой, которая больше имени одного игрока. У нас всегда должны быть варианты независимо от того, вышел Антуан на поле или нет», - передает слова Симеоне газета Marca.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 22 поединках за «матрасников» во всех турнирах. Антуан записал на свой счет 14 забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан дот середины 2026 года.