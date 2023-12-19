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Икарди всё ещё может оказаться в «Реале» слухи

19 Декабря 2023 • 03:04 Комментировать
Галатасарай
...
Фатих Карагюмрюк
1 1.25 X 6.40 2 11.00
20.12 20:00

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

Сведения о возможном переходе аргентинца в «королевский клуб» распространились в прессе в ноябре, но вскоре были опровергнуты. Как теперь информирует Radio MARCA, ссылаясь на источники из Турции, Икарди всё ещё может перебраться в «Реал». Отмечается, что сделка по 30-летнему форварду с высокой вероятностью состоится в январе – он должен будет составить конкуренцию Хоселу на острие атаки «сливочных». Предположительная зарплата экс-игрока «Интера» и «ПСЖ» в Мадриде – 8 млн евро в год плюс бонусы.

В активе Мауро Икарди 17 забитых мячей и шесть ассистов в 25 матчах текущего сезона за «Галатасарай».

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