Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

Сведения о возможном переходе аргентинца в «королевский клуб» распространились в прессе в ноябре, но вскоре были опровергнуты. Как теперь информирует Radio MARCA, ссылаясь на источники из Турции, Икарди всё ещё может перебраться в «Реал». Отмечается, что сделка по 30-летнему форварду с высокой вероятностью состоится в январе – он должен будет составить конкуренцию Хоселу на острие атаки «сливочных». Предположительная зарплата экс-игрока «Интера» и «ПСЖ» в Мадриде – 8 млн евро в год плюс бонусы.

В активе Мауро Икарди 17 забитых мячей и шесть ассистов в 25 матчах текущего сезона за «Галатасарай».