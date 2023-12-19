Полузащитник сборной Бразилии Андре выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Футболист «Флуминенсе» Андре рассказал, какой из грандов испанской Ла Лиги ему ближе.

22-летний опорный хавбек считается одной из главных звёзд бразильской Серии А. За игроком давно следят клубы ведущих европейских чемпионатов, при этом сам он признался, что мечтает попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Журналисты также спросили у бразильца об отношении к мадридскому «Реалу» и «Барселоне»: «Конечно, и «Реал», и «Барса» – большие клубы, но, думаю, я бы выбрал «Барселону», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Андре, дебютировавшего за сборную Бразилии в июне текущего года.