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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» набрала 44 очка после 17 туров – команды с таким показателем выигрывали Ла Лигу в 3 из 4 последних случаев

19 Декабря 2023 • 01:16 Комментировать
Жирона
3:0
Алавес

«Жирона» одержала очередную победу и вернулась на первую строчку в турнирной таблице.

Коллектив Мичела одолел в родных стенах «Алавес», забив три безответных мяча. В активе «Жироны» 44 набранных очка после 17 туров Ла Лиги. По данным Opta, команды с аналогичным показателем в итоге становились чемпионами Испании в трёх из последних четырёх случаев. Лишь мадридский «Реал» образца сезона-2010/11, показав такой результат после 17 сыгранных встреч, в итоге остался без титула. «Барселона»-2008/09, «Атлетико»-2020/21 и «Барселона»-2022/23 успешно довели дело до триумфа.

В настоящий момент «Жирона» опережает «Реал», занимающий второе место, на два балла.

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