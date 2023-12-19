«Жирона» набрала 44 очка после 17 туров – команды с таким показателем выигрывали Ла Лигу в 3 из 4 последних случаев

«Жирона» одержала очередную победу и вернулась на первую строчку в турнирной таблице.

Коллектив Мичела одолел в родных стенах «Алавес», забив три безответных мяча. В активе «Жироны» 44 набранных очка после 17 туров Ла Лиги. По данным Opta, команды с аналогичным показателем в итоге становились чемпионами Испании в трёх из последних четырёх случаев. Лишь мадридский «Реал» образца сезона-2010/11, показав такой результат после 17 сыгранных встреч, в итоге остался без титула. «Барселона»-2008/09, «Атлетико»-2020/21 и «Барселона»-2022/23 успешно довели дело до триумфа.

В настоящий момент «Жирона» опережает «Реал», занимающий второе место, на два балла.