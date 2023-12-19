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Ромеу: «Барселона» переживает трудные времена, но этот опыт сделает нас сильнее»

19 Декабря 2023 • 01:04 Комментировать
Барселона
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Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился мыслями о недавних неудачах команды.

В последних десяти матчах всех турниров каталонский гранд одержал лишь четыре победы. Сейчас коллектив Хави Эрнандеса занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, на девять очков отставая от «Жироны».

«Последние недели складываются для нас непросто, но мы, игроки, уже проходили через это в прошлом. Мы стараемся делать всё, что в наших силах. Этот опыт поможет нам совершенствоваться. Надеюсь, мы сможем как можно скорее наладить результаты, чтобы порадовать болельщиков, которые заслуживают лучшего», – приводит Barca Universal слова 32-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу

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