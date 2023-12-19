Ромеу: «Барселона» переживает трудные времена, но этот опыт сделает нас сильнее»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился мыслями о недавних неудачах команды.

В последних десяти матчах всех турниров каталонский гранд одержал лишь четыре победы. Сейчас коллектив Хави Эрнандеса занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, на девять очков отставая от «Жироны».

«Последние недели складываются для нас непросто, но мы, игроки, уже проходили через это в прошлом. Мы стараемся делать всё, что в наших силах. Этот опыт поможет нам совершенствоваться. Надеюсь, мы сможем как можно скорее наладить результаты, чтобы порадовать болельщиков, которые заслуживают лучшего», – приводит Barca Universal слова 32-летнего футболиста.