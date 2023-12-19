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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Довбика позволил «Жироне» разгромить «Алавес» и вернуть лидерство

19 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
Жирона
3:0
Алавес
окончен

Невероятная «Жирона» вернула себе лидерство в чемпионате Испании по итогам заключительного матча 17-го тура против «Алавеса». В середине первого тайма Ян Коуту метров с 12 не смог переиграть вратаря, но Артём Довбик головой добавил мяч в сетку. Коуту поучаствовал и во втором голе, он ассистировал Кристиану Порту, который со средней дистанции отправил мяч в дальний угол - 2:0. После перерыва Коуту заработал пенальти, голкипер бросился к штанге, а Довбик оформил дубль, пробив по центру. У гостей лучший момент был у Рубена Дуарте, его выстрел на себя принял каркас ворот.

«Жирона» снова лидирует с отрывом от «Реала» в два очка. «Алавес» делит 13-е место.

Протокол игры  
Жирона3:0Алавес
(1:0) Довбик Артём23'  
(2:0) Порту Кристиан42'  
(3:0) Довбик Артём59'  
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид Лопес 79' (Мартинес Арнау ( 79') Блинд ДэйлиКоуто Ян 79' (Хуанпе Хуан ( 79') Гутьеррес МигельМартин Иван 73' (Солис Джон ( 73') Гарсия АлешПорту Кристиан 64' (Фернандес Валери ( 64') Савио III 64' (Торре Пабло ( 64') Довбик Артём
Запасные: Кебе ИбрахимаХуан Карлос МартинФуйдиас ТониБернардо Эспиноса
Сивера АнтониоТеналья Науэль  39'Марин РафаДуарте РубенХави ЛопеcГевара АндерБланко Антонио 78' (Бенавидес Карлос ( 78') Горосабел Андони 73' (Кике Гарсия ( 73') Гуриди Хон 61' (Реббах Абдеррахман ( 61') Риоха Луис 61' (Хаджи Янис ( 61') Омородион Сэмюэль 73' (Сола Алекс ( 73')
Запасные: Муньос ЭгоитзКаррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберОвоно ХесусМонтеро РубенПарада Виктор
18 декабря. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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