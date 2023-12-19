Дубль Довбика позволил «Жироне» разгромить «Алавес» и вернуть лидерство

Невероятная «Жирона» вернула себе лидерство в чемпионате Испании по итогам заключительного матча 17-го тура против «Алавеса». В середине первого тайма Ян Коуту метров с 12 не смог переиграть вратаря, но Артём Довбик головой добавил мяч в сетку. Коуту поучаствовал и во втором голе, он ассистировал Кристиану Порту, который со средней дистанции отправил мяч в дальний угол - 2:0. После перерыва Коуту заработал пенальти, голкипер бросился к штанге, а Довбик оформил дубль, пробив по центру. У гостей лучший момент был у Рубена Дуарте, его выстрел на себя принял каркас ворот.

«Жирона» снова лидирует с отрывом от «Реала» в два очка. «Алавес» делит 13-е место.