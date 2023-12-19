Дубль Довбика позволил «Жироне» разгромить «Алавес» и вернуть лидерство

Невероятная «Жирона» вернула себе лидерство в чемпионате Испании по итогам заключительного матча 17-го тура против «Алавеса». В середине первого тайма Ян Коуту метров с 12 не смог переиграть вратаря, но Артём Довбик головой добавил мяч в сетку. Коуту поучаствовал и во втором голе, он ассистировал Кристиану Порту, который со средней дистанции отправил мяч в дальний угол - 2:0. После перерыва Коуту заработал пенальти, голкипер бросился к штанге, а Довбик оформил дубль, пробив по центру. У гостей лучший момент был у Рубена Дуарте, его выстрел на себя принял каркас ворот.
«Жирона» снова лидирует с отрывом от «Реала» в два очка. «Алавес» делит 13-е место.
Протокол игры
|(1:0) Довбик Артём23'
|(2:0) Порту Кристиан42'
|(3:0) Довбик Артём59'
Гассанига Пауло•Гарсия Эрик•Давид Лопес79' (Мартинес Арнау (79') •Блинд Дэйли•Коуто Ян79' (Хуанпе Хуан (79') •Гутьеррес Мигель•Мартин Иван73' (Солис Джон (73') •Гарсия Алеш•Порту Кристиан64' (Фернандес Валери (64') •Савио III64' (Торре Пабло (64') •Довбик Артём
Сивера Антонио•Теналья Науэль• 39'Марин Рафа•Дуарте Рубен•Хави Лопеc•Гевара Андер•Бланко Антонио78' (Бенавидес Карлос (78') •Горосабел Андони73' (Кике Гарсия (73') •Гуриди Хон61' (Реббах Абдеррахман (61') •Риоха Луис61' (Хаджи Янис (61') •Омородион Сэмюэль73' (Сола Алекс (73')
18 декабря. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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