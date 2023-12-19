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Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

19 Декабря 2023 • 00:43 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
1 5.80 X 4.20 2 1.55
21.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своём будущем в клубе.

Действующий договор 38-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. Вопрос дальнейшего пребывания хорвата в клубе пока не решён.

«Продление контракта? Сейчас не время говорить об этом. Я живу настоящим, и я сосредоточен на том, что у меня есть. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я стараюсь наслаждаться каждым днём, каждой тренировкой, у меня отличное настроение. Я нахожусь в лучшем клубе мира», – передаёт Madrid Xtra слова хавбека.

В нынешней кампании Лука Модрич провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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