Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своём будущем в клубе.

Действующий договор 38-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. Вопрос дальнейшего пребывания хорвата в клубе пока не решён.

«Продление контракта? Сейчас не время говорить об этом. Я живу настоящим, и я сосредоточен на том, что у меня есть. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я стараюсь наслаждаться каждым днём, каждой тренировкой, у меня отличное настроение. Я нахожусь в лучшем клубе мира», – передаёт Madrid Xtra слова хавбека.

В нынешней кампании Лука Модрич провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.