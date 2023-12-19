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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос поддержал травмированного Алабу

19 Декабря 2023 • 00:33 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Вильярреал

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался в поддержку Давида Алабы.

31-летний австриец получил повреждение в недавнем матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1). Травма оказалось серьёзной – разрыв крестообразной связки. Игрок не поможет «сливочным» до конца текущего сезона, а также, судя по всему, не сможет выступить на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт с июня по июль.

«Всего наилучшего, Давид. Уверен, ты вернёшься с новыми силами, чтобы вновь выложиться на поле, мой друг. Крепко обнимаю», – написал в социальных сетях Серхио Рамос, выступавший за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год.

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