Известное издание признало Гризманна лучшим игроком прошлого розыгрыша Ла Лиги

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил приз лучшему игроку Ла Лиги за прошлый сезон.

Французский футболист отметился 15 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 38 поединках чемпионата в минувшей кампании. Известное испанское издание Diario AS признало форварда «матрасников» лучшим футболистом Ла Лиги – 2022/23.

В нынешней кампании Антуан Гризманн уже записал себе в актив девять голов и два ассиста, проведя 16 матчей за команду Диего Симеоне в чемпионате Испании. В общей сложности в активе 32-летнего француза 171 гол и 78 результативных пасов в 363 встречах за «Атлетико» во всех турнирах.