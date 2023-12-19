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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известное издание признало Гризманна лучшим игроком прошлого розыгрыша Ла Лиги

19 Декабря 2023 • 00:25 Комментировать
Атлетико М
...
Хетафе
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Через 22 ч. 22 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил приз лучшему игроку Ла Лиги за прошлый сезон.

Французский футболист отметился 15 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 38 поединках чемпионата в минувшей кампании. Известное испанское издание Diario AS признало форварда «матрасников» лучшим футболистом Ла Лиги – 2022/23. 

В нынешней кампании Антуан Гризманн уже записал себе в актив девять голов и два ассиста, проведя 16 матчей за команду Диего Симеоне в чемпионате Испании. В общей сложности в активе 32-летнего француза 171 гол и 78 результативных пасов в 363 встречах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн

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