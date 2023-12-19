Де ла Фуэнте: «Не понимаю, почему кто-то обвиняет меня в травме Гави»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об ответственности за травму Гави.

19-летний хавбек «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче сборной Испании против Грузии. Согласно распространённому мнению, де ла Фуэнте не следовало выпускать юного футболиста в старте в поединке, не имевшем турнирного значения.

«Я не понимаю, почему кто-то сваливает всю вину на тренера. Мы все знаем, что риск получить травму есть всегда, когда игрок выходит на поле. Есть ситуации, не поддающиеся логическим расчётам. Конечно, я был обеспокоен случившимся», – цитирует Barca Universal рулевого «красной фурии».