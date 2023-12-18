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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде рассказал, кого из игроков «Барселоны» считает самым быстрым

18 Декабря 2023 • 23:03 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.00 2 15.00
20.12 21:00

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде ответил на вопрос о самом быстром игроке команды.

20-летний футболист дал шуточный ответ, упомянув 32-летнего опорного хавбека Ориоля Ромеу, который не славится скоростными качествами.

«Самый быстрый игрок «Барселоны»? Думаю, это либо я, либо Ромеу, – со смехом ответил Бальде. – Ферран Торрес? Нет, если честно, выбор стоит между мной и Рональдом Араухо», – приводят испанские СМИ слова молодого латераля «сине-гранатовых».

20 декабря «Барселона» сыграет на своём поле против «Альмерии» в рамках Ла Лиги. Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу Ферран Торрес Рональд Араухо Алехандро Бальде ещё теги

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