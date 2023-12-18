Бальде рассказал, кого из игроков «Барселоны» считает самым быстрым

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде ответил на вопрос о самом быстром игроке команды.

20-летний футболист дал шуточный ответ, упомянув 32-летнего опорного хавбека Ориоля Ромеу, который не славится скоростными качествами.

«Самый быстрый игрок «Барселоны»? Думаю, это либо я, либо Ромеу, – со смехом ответил Бальде. – Ферран Торрес? Нет, если честно, выбор стоит между мной и Рональдом Араухо», – приводят испанские СМИ слова молодого латераля «сине-гранатовых».

20 декабря «Барселона» сыграет на своём поле против «Альмерии» в рамках Ла Лиги. Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.