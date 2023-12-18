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Чемпионат Испании. Ла Лига

Шансы «Реала» на чемпионство в Ла Лиге оценивается в 89%

18 Декабря 2023 • 22:18 Комментировать
Жирона
0:0
Алавес
1 1.58 X 4.30 2 5.90
1-й тайм

Мадридский «Реал» – явный фаворит чемпионской гонки в испанской Ла Лиге.

«Сливочные» лидируют в турнирной таблице с 42 набранными очками, однако уже совсем скоро могут вновь уступить первую строчку «Жироне» (41 очко), которая сегодня примет в родных стенах «Алавес». На третьей позиции располагается «Барселона» (35 очков после 17 матчей), четвёртый – «Атлетико» (34 очка после 16 матчей).

Согласно подсчётам аналитической модели Opta, «Реал» имеет подавляющее преимущество над всеми конкурентами: вероятность чемпионства «сливочных» оценивается в 89%, в то время как у действующего чемпиона – «Барселоны» – менее 2% на триумф. Шансы мадридского «Атлетико» оценены в 4,5%, «Жироны» – в 4,1%.

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