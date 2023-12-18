Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии

18 Декабря 2023 • 21:57 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
21.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.

Недавно рулевой немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн, отвечая на вопрос о Кроосе, не стал исключать его скорое возвращение в состав. По информации журналиста Кристиана Фалька, сам 33-летний хавбек всерьёз рассматривает возможность возобновления международной карьеры ради выступления на домашнем для Германии Евро-2024. Турнир пройдёт с июня по июль.

Тони Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год. В его активе 17 забитых мячей в 106 поединках за «бундестим».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
22:18
Шансы «Реала» на чемпионство в Ла Лиге оценивается в 89%
21:57
Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии
21:49
«Реал» не намерен подписывать нового защитника, несмотря на травму Алабы
16:06
Модрич – о победе над «Вильярреалом»: «Это был бы замечательный вечер, если бы не травма Алабы»
15:41
«Реал» обследует Менди после травмы в матче с «Вильярреалом»
14:28
Терри: «Думаю, «Реалу» по силам вновь выиграть Лигу чемпионов» 2
13:54
«Реал» может арендовать нового защитника для краткосрочной замены Алабе
12:23
В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе
11:45
Анчелотти: «Карвахаль может сыграть с «Алавесом», но мы не хотим рисковать»
11:40
Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»
11:09
Алаба пропустит Евро-2024
10:56
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАВЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
10 мин
Жирона Жирона
Алавес Алавес
0
0
1.59 3.70 6.60
Видео
19.12.23 в 21:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Валенсия Валенсия
2.23 3.40 3.25
Видео
19.12.23 в 23:30
Атлетико М Атлетико М
Хетафе Хетафе
1.34 5.00 9.60
Видео
19.12.23 в 23:30
Гранада Гранада
Севилья Севилья
2.75 3.55 2.47
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
23:03 · Испания. Ла Лига
Бальде рассказал, кого из игроков «Барселоны» считает самым быстрым
22:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:18 · Испания. Ла Лига
Шансы «Реала» на чемпионство в Ла Лиге оценивается в 89%
22:05 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Захарян попал в большой клуб, а не средний»
21:57 · Испания. Ла Лига
Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии
21:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» не намерен подписывать нового защитника, несмотря на травму Алабы слухи
21:04 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже сообщили нам, что нужно для выкупа Фелиша и Канселу»
20:45 · Германия. Бундеслига
«Баварии» сообщили, что зимний трансфер Араухо исключён
20:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: Абаскаль на хорошем счету в Испании
18:44 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Абаскаль добился бы успеха в Испании
18:14 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» объявила имя нового тренера официально
16:56 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы ожидаем, что Роке очень нам поможет»
16:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» получила крупное предложение по Бальде от клуба АПЛ
16:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы доверяем Хави, он заслуживает это»
16:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Если «Барселона» в этом сезоне не выиграет титул, нам придётся принять некоторые решения» 1
Все новости
Рекомендуем