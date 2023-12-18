Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.

Недавно рулевой немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн, отвечая на вопрос о Кроосе, не стал исключать его скорое возвращение в состав. По информации журналиста Кристиана Фалька, сам 33-летний хавбек всерьёз рассматривает возможность возобновления международной карьеры ради выступления на домашнем для Германии Евро-2024. Турнир пройдёт с июня по июль.

Тони Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год. В его активе 17 забитых мячей в 106 поединках за «бундестим».