«Реал» не намерен подписывать нового защитника, несмотря на травму Алабы

Мадридский «Реал» не планирует искать замену Давиду Алабе на трансферном рынке.

Австрийский футболист выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. По слухам, «Реал» рассматривает возможность подписания нового центрального защитника, который смог бы заменить Алабу, однако, если верить Marca, ситуация обстоит иначе: руководство «королевского клуба» решило, что ресурсов нынешнего состава должно хватить, поэтому в январе новый центрбек приглашён не будет.

Давид Алаба принял участие в 17 матчах команды Карло Анчелотти в текущей кампании. В активе 31-летнего игрока две результативные передачи.