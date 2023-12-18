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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Севилья» объявила имя нового тренера официально

18 Декабря 2023 • 18:14 Комментировать

«Севилья» объявила имя нового главного тренера команды. Как и ожидалось, команду принял Кике Санчес Флорес. 58-летний специалист подписал с андалузским клубом контракт, который рассчитан до середины 2025 года.

Кике Санчес Флорес находился без работы с конца апреля после ухода из «Хетафе». Ранее этот специалист работал с большим количеством команд.

Напомним, что недавно «Севилья» объявила об отставке с поста рулевого команды Диего Алонсо. Этот специалист отработал с андалузцами всего два месяца.

На текущий момент «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда не находится в зоне вылета только по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Кике Санчес Флорес
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