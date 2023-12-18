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Лапорта: «Мы ожидаем, что Роке очень нам поможет»

18 Декабря 2023 • 16:56 Комментировать
Барселона
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Альмерия
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20.12 21:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об ожидаемой дате прибытия нападающего Витора Роке, который уже успел отыграть свой последний матч за «Атлетико Паранаэнсе».

«Мы планируем прибытие Витора Роке в конце декабря или начале января. Мы хотим, чтобы Витор был здесь как можно скорее. Деку сказал мне, что у него отличный талант, поэтому мы ожидаем, что он нам очень поможет», – сказал Лапорта в беседе с изданием Mundo Deportivo.

Ранее ожидалось, что 18-летний нападающий прибудет в команду Хави Эрнандеса летом, но «Барселоне» удалось ускорить процесс. О переезде Витора в каталонский клуб официально стало известно летом этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Витор Роке ещё теги

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