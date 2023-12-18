Лапорта: «Мы ожидаем, что Роке очень нам поможет»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об ожидаемой дате прибытия нападающего Витора Роке, который уже успел отыграть свой последний матч за «Атлетико Паранаэнсе».

«Мы планируем прибытие Витора Роке в конце декабря или начале января. Мы хотим, чтобы Витор был здесь как можно скорее. Деку сказал мне, что у него отличный талант, поэтому мы ожидаем, что он нам очень поможет», – сказал Лапорта в беседе с изданием Mundo Deportivo.

Ранее ожидалось, что 18-летний нападающий прибудет в команду Хави Эрнандеса летом, но «Барселоне» удалось ускорить процесс. О переезде Витора в каталонский клуб официально стало известно летом этого года.