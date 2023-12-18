Лапорта: «Мы доверяем Хави, он заслуживает это»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заверил, что продолжает доверять главному тренеру Хави Эрнандесу несмотря на то, что команда не смогла добыть ни одной победы в последних трёх матчах во всех турнирах.

«Мы доверяем Хави, он заслуживает это. У нас есть полная вера в своего тренера. Он отличный специалист, который защищает своих игроков. Наши отношения остаются отличными. Если посмотреть на статистику команды после матчей, можно увидеть очень хорошие показатели», – сказал Лапорта в беседе с Mundo Deportivo.

Ранее состоялась жеребьёвка ⅛ финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет на этой стадии с чемпионом Италии «Наполи».