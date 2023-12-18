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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы доверяем Хави, он заслуживает это»

18 Декабря 2023 • 16:37 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 8.50 2 14.00
20.12 21:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заверил, что продолжает доверять главному тренеру Хави Эрнандесу несмотря на то, что команда не смогла добыть ни одной победы в последних трёх матчах во всех турнирах.

«Мы доверяем Хави, он заслуживает это. У нас есть полная вера в своего тренера. Он отличный специалист, который защищает своих игроков. Наши отношения остаются отличными. Если посмотреть на статистику команды после матчей, можно увидеть очень хорошие показатели», – сказал Лапорта в беседе с Mundo Deportivo.

Ранее состоялась жеребьёвка ⅛ финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет на этой стадии с чемпионом Италии «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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