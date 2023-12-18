Лапорта: «Если «Барселона» в этом сезоне не выиграет титул, нам придётся принять некоторые решения»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на то, что в клубе летом могу состояться перемены, если в этом сезоне «сине-гранатовые» не смогут защитить титул чемпионов Испании. Напомним, ранее ходили слухи о том, что руководство «Барселоны» раздумывает над увольнением главного тренера Хави Эрнандеса.

«Проигрыши и неудачи всегда несут за собой последствия. Если «Барселона» в этом сезоне не выиграет титул, нам придётся принять некоторые решения», – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Сейчас «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании, но у мадридского «Атлетико» есть матч в запасе. Команда Диего Симеоне идёт на четвёртом месте и отстаёт от «Барселоны» на одно очко.