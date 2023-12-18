«Реал» обследует Менди после травмы в матче с «Вильярреалом»

Мадридский «Реал» обследует своего левого защитника Ферлана Менди, который травмировал правую ногу во вчерашнем матче с «Вильярреалом». По информации от журналиста Аранки Родригеса, скоро станет известно, какой срок пропустит Менди.

Француз был заменён после первого тайма вчерашнего матча с «Вильярреалом», уступив своё место Франу Гарсии. Напомним, Менди на старте сезона пропустил 5 туров чемпионата Испании из-за другой травмы.

В этом розыгрыше испанской Ла Лиги Менди провёл 10 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Контракт Ферлана с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года.