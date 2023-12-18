Терри: «Думаю, «Реалу» по силам вновь выиграть Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри назвал своего фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Англичанин сегодня был одним из тех, кто проводил жеребьёвку 1/8 финала, где «королевский клуб» встретится с «РБ Лейпцигом».

«Мадридский «Реал» больше всего впечатлил меня на групповом этапе. Джуд Беллингем был невероятен, а Карло Анчелотти является отличным тренером. Я работал с ним, это великолепный тактик. Думаю, «Реалу» по силам вновь выиграть Лигу чемпионов», – заключил Терри на жеребьёвке.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся в феврале, а ответные в марте.