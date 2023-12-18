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«Реал» может арендовать нового защитника для краткосрочной замены Алабе

18 Декабря 2023 • 13:54 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
21.12 23:30

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с арендой нового центрального защитника. В клубе хотят заменить Давида Алабу хотя бы на краткосрочной основе. Напомним, защитник выбыл из строя до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

По информации от издания Diario AS, «Реал» может пригласить на краткосрочной основе опытного ветерана. Также рассматривается вариант с приглашением защитника, у которого вскоре заканчивается контракт со своим клубом

Имена краткосрочных вариантов «Реала» пока не сообщаются. Возможно, клуб инвестирует солидную сумму на покупку молодого защитника. Одним из кандидатов ранее назывался Антониу Силва из лиссабонской «Бенфики».

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