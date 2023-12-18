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Кике Санчес Флорес близок к назначению в «Севилью»

18 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать
Гранада
...
Севилья
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19.12 23:30

Экс-наставник «Валенсии» Кике Санчес Флорес близок к тому, чтобы возглавить «Севилью». Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях утверждает, что 58-летний специалист вскоре подпишет контракт с андалузским клубом.

Напомним, «Севилья» недавно уволили Диего Алонсо, который отработал на своём после чуть более двух месяцев. Бывший тренер сборной Уругвая во главе андалузцев добыл всего одну победу в последних 10 матчах, 6 из которых закончились поражением.

Флорес оставался без работы после своего увольнения из «Хетафе». Источник сообщает, что тренер уже согласовал все условия контракта с «Севильей».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Кике Санчес Флорес

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