Кике Санчес Флорес близок к назначению в «Севилью»

Экс-наставник «Валенсии» Кике Санчес Флорес близок к тому, чтобы возглавить «Севилью». Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях утверждает, что 58-летний специалист вскоре подпишет контракт с андалузским клубом.

Напомним, «Севилья» недавно уволили Диего Алонсо, который отработал на своём после чуть более двух месяцев. Бывший тренер сборной Уругвая во главе андалузцев добыл всего одну победу в последних 10 матчах, 6 из которых закончились поражением.

Флорес оставался без работы после своего увольнения из «Хетафе». Источник сообщает, что тренер уже согласовал все условия контракта с «Севильей».