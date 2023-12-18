В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе

Мадридский «Реал» определился с футболистом, который должен заменить травмированного центрального защитника Давида Алабу. Напомним, австриец пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

Как сообщает Marca, руководство «королевского клуба» видит своей приоритетной целью центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силву. Португальца будет сложно приобрести в январе, так как «орлы» не хотят расставаться с одним из ключевых игроков посреди сезона.

Напомним, Силва ранее также находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и других европейских топ-клубов.