Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе

18 Декабря 2023 • 12:23 Комментировать
Бенфика
...
Вилафранкенше
21.12 23:15

Мадридский «Реал» определился с футболистом, который должен заменить травмированного центрального защитника Давида Алабу. Напомним, австриец пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

Как сообщает Marca, руководство «королевского клуба» видит своей приоритетной целью центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силву. Португальца будет сложно приобрести в январе, так как «орлы» не хотят расставаться с одним из ключевых игроков посреди сезона.

Напомним, Силва ранее также находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и других европейских топ-клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Давид Алаба Антониу Силва трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
10:56
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ВИЛАФРАНКЕНШЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
18.12.23 в 23:00
Жирона Жирона
Алавес Алавес
1.59 3.70 6.60
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро
12:57 · Италия. Серия А
Лунин может сменить «Реал» на итальянский клуб
12:31 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом»
12:23 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе
12:20 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Неймар совершил ошибку, когда ушёл из «Барселоны»
12:18 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» опровергли слухи об интересе к Абаскалю
12:03 · Испания. Ла Лига
Беллингем поддержал Алабу, получившего тяжёлую травму
11:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карвахаль может сыграть с «Алавесом», но мы не хотим рисковать»
11:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе или Гризманн: Джоркаефф назвал лидера сборной Франции
11:40 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»
11:09 · Испания. Ла Лига
Алаба пропустит Евро-2024
11:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть Марина из аренды
10:59 · Испания. Ла Лига
В «Реале» решили, кто заменит Алабу
10:56 · Германия. Бундеслига
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
10:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» выйдет на трансферный рынок с определённой целью
Все новости
Рекомендуем