Суарес: «Неймар совершил ошибку, когда ушёл из «Барселоны»

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес считает, что бразильский форвард Неймар совершил ошибку, покинув каталонскую «Барселону» в 2017 году.

«Мы говорили Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если он хотел стать лучшим, то ему нужно было оставаться в «Барселоне» вместе с Месси. Однако он принял решение, после которого в команде возникла пустота», - передает слова форварда портал Goal.com.

Напомним, что Неймар ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро. С лета 2023 года бразильский нападающий выступает за саудовский «Аль-Хиляль».