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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем поддержал Алабу, получившего тяжёлую травму

18 Декабря 2023 • 12:03 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался в поддержку защитника команды Давида Алабы. Австриец получил травму крестообразных связок во вчерашнем матче с «Вильярреалом» (4:1) и выбыл до конца сезона-2023/2024.

«Люблю тебя, брат. Я с тобой. Выздоравливай скорее», - написал англичанин на своей странице в социальных сетях.

В ближайшее время Алаба перенесет операцию. Ранее такие же травмы в составе «сливочных» получили Эдер Милитао и Тибо Куртуа.

В текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний австриец сыграл 14 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
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