Анчелотти: «Карвахаль может сыграть с «Алавесом», но мы не хотим рисковать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии правого защитника Даниэля Карвахаля, который находится на последней стадии восстановления после травмы.

«Карвахаль скоро должен приступить к тренировкам. Следующий матч с «Алавесом»? Даниэль может принять в нём участие, но мы не хотим рисковать его здоровьем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Скорее всего, Карвахаль вернётся в основной состав «Реала» в январе. Матч с Алавесом, который состоится 21 декабря, будет последним для «королевского клуба» в этом календарном году.

В этом сезоне Карвахаль провёл 13 матчей в Ла Лиге, где отметился 2 голами и 2 ассистами.