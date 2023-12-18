Мбаппе или Гризманн: Джоркаефф назвал лидера сборной Франции

Известный в прошлом французский футболист Юрий Джоркаефф выбрал лидера национальной сборной страны. По его мнению, им является Антуан Гризманн, а не Килиан Мбаппе.

«Настоящий лидер для Дешама - это Гризманн. У сборной есть капитан, а также есть лидер - эту роль на себя взял Антуан. Это то, что поможет нам добиться успеха», - передает слова Джоркаеффа Telefoot.

На клубном уровне Гризманн выступает за мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний нападающий провел 16 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.