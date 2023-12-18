Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал травму центрального защитника Давида Алабы, который выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Алаба расстроен. Это сложная травма, которая требует длительного восстановления. Давид – невероятный парень, поэтому все в команде очень опечалены его травмой», – сказал Васкес в интервью после победы 4:1 над «Вильярреалом».

Ранее в стане «Реала» такую же травму, как Алаба получили голкипер Тибо Куртуа и другой центральный защитник Эдер Милитао. Оба футболиста должны вернуться в строй весной.