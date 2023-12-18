Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»

18 Декабря 2023 • 11:40 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
21.12 23:30

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал травму центрального защитника Давида Алабы, который выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Алаба расстроен. Это сложная травма, которая требует длительного восстановления. Давид – невероятный парень, поэтому все в команде очень опечалены его травмой», – сказал Васкес в интервью после победы 4:1 над «Вильярреалом».

Ранее в стане «Реала» такую же травму, как Алаба получили голкипер Тибо Куртуа и другой центральный защитник Эдер Милитао. Оба футболиста должны вернуться в строй весной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Лукас Васкес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
12:23
В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе
11:40
Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»
11:09
Алаба пропустит Евро-2024
11:04
«Реал» может вернуть Марина из аренды
10:56
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАВЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
18.12.23 в 23:00
Жирона Жирона
Алавес Алавес
1.59 3.70 6.60
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро
12:57 · Италия. Серия А
Лунин может сменить «Реал» на итальянский клуб
12:31 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом»
12:23 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе
12:20 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Неймар совершил ошибку, когда ушёл из «Барселоны»
12:18 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» опровергли слухи об интересе к Абаскалю
12:03 · Испания. Ла Лига
Беллингем поддержал Алабу, получившего тяжёлую травму
11:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карвахаль может сыграть с «Алавесом», но мы не хотим рисковать»
11:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе или Гризманн: Джоркаефф назвал лидера сборной Франции
11:40 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Мы все очень опечалены травмой Алабы»
11:09 · Испания. Ла Лига
Алаба пропустит Евро-2024
11:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть Марина из аренды
10:59 · Испания. Ла Лига
В «Реале» решили, кто заменит Алабу
10:56 · Германия. Бундеслига
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
10:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» выйдет на трансферный рынок с определённой целью
Все новости
Рекомендуем