Алаба пропустит Евро-2024

Центральный защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба не сможет помочь своей команде на чемпионате Европы, который состоится ближайшим летом. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

Напомним, вчера вечером Алаба играл за мадридский «Реал» в матче против «Вильярреала». Поединок хоть и закончился разгромной победой «сливочных» 4:1, команда Карло Анчелотти столкнулась с очень неприятной новостью. Алаба повредил крестообразные связки колена и выбыл из строя до конца сезона.

На групповом этапе Евро-2024 Австрия сыграет с Францией, Нидерландами и одной из команд, которая пробьётся на турнир через стыковые матчи.