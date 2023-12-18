«Реал» может вернуть Марина из аренды

Мадридский «Реал» раздумывает над тем, чтобы отозвать из аренды своего центрального защитника Рафу Марина, который проводит нынешний сезон в составе «Алавеса».

По информации от журналиста Эду Агирре в «королевском клубе» обеспокоены кадровой ситуацией после травмы Давида Алабы, который выбыл до конца сезона. Если «Реал» решит сэкономить деньги и не покупать австрийцу замену, Марин, скорее всего, досрочно вернётся из аренды в январе.

Напомним, Алаба получил травму крестообразных связок колена. Такое же повреждение у Эдера Милитао, который должен вернуться в строй лишь к концу сезона.