В «Реале» решили, кто заменит Алабу

Основной защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму крестообразных связок в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1) и выбыл до конца сезона. Главный тренер команды Карло Анчелотти рассказал, кто может заменить австрийца в составе.

«Тчуамени способен сыграть на месте центрального защитника. Это наш запасной вариант», - приводятся слова итальянского наставника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В ближайшее время Алаба должен перенести хирургическое вмешательство. Он стал третьим игроком команды, получившим такую травму. Ранее с подобными повреждениями выбыли из строя Тибо Куртуа и Эдер Милитао.