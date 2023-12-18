«Реал» выйдет на трансферный рынок с определённой целью

Мадридский «Реал» может выйти на трансферный рынок в поиске замены травмированному защитнику Давиду Алабе. Австриец получил повреждение «крестов» и выбыл до конца сезона. О возможных трансферах высказался главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«В ближайшее время мы определимся, кого можем подписать в январе», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Стоит отметить, что Алаба стал третьим игроком «Реала» в этом сезоне, получившим травму крестообразных связок. Ранее из-за аналогичного повреждения в клубный лазарет попали вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.