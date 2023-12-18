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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал переговоры по трансферу нападающего

18 Декабря 2023 • 10:47 Комментировать

Перспективный форвард севильского «Бетиса» Янис Сенхаджи попал в сферу интересов мадридского «Реала». По сообщениям журналистов Relevo, «королевский» клуб начал предпринимать шаги к трансферу 18-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий выступает за вторую команду «Бетиса». Сенхаджи принял участие в девяти поединках четвертого дивизиона, в которых забил три мяча. Его трудовое соглашение с севильским коллективом истекает летом следующего года.

В последнем матче чемпионата Испании «Реал» крупно одолел «Вильярреал» со счетом 4:1. После 16 туров команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис трансферы футбола - зима 2024 Янис Сенхаджи ещё теги
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