«Реал» начал переговоры по трансферу нападающего

Перспективный форвард севильского «Бетиса» Янис Сенхаджи попал в сферу интересов мадридского «Реала». По сообщениям журналистов Relevo, «королевский» клуб начал предпринимать шаги к трансферу 18-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий выступает за вторую команду «Бетиса». Сенхаджи принял участие в девяти поединках четвертого дивизиона, в которых забил три мяча. Его трудовое соглашение с севильским коллективом истекает летом следующего года.

В последнем матче чемпионата Испании «Реал» крупно одолел «Вильярреал» со счетом 4:1. После 16 туров команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице.