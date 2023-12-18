Модрич забил гол в 19-м сезоне подряд

38-летний хорватский полузащитник Лука Модрич отметился голом за мадридский «Реал» в домашнем матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 4:1.

Таким образом, опытный хавбек забил в своем 19-м сезоне подряд. Контракт Модрича с мадридским грандом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 14 поединках. Лука записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Благодаря вчерашней победе подопечные Карло Анчелотти понялись на первое место в таблице Ла Лиги.