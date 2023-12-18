Шок для «Реала»: Алаба получил тяжёлую травму и вылетел до конца сезона

Австрийский защитник Давид Алаба, выступающий за мадридский «Реал», получил серьезную травму по ходу поединка 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 4:1.

31-летний футболист получил повреждение по ходу первого тайма и был заменен. В результате медицинского обследования у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время Алаба перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Давид принял участие в 16 поединках, в которых отметился двумя голевыми передачами.