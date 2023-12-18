Анчелотти назвал главного соперника «Реала» в Испании

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого считает главным конкурентом своей команды в чемпионате Испании.

«В настоящий момент нашим главным соперником является «Жирона». Сезон еще очень длинный, борьба будет упорной до самого конца. В число конкурентов, конечно, еще входят «Барселона» и «Атлетико», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

В последнем поединке мадридская команда одержала крупную домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху «Реал» вырвался на первое место, обойдя «Жирону» на одно очко.